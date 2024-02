POL-ROW: ++ Unfallflucht auf dem REWE-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++ Einbruch beim Kiosk am Vörder See ++ Teile vom Oldtimer-Trecker gestohlen ++ Einbrecher klauen Playstation-Konsolen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Unfallflucht auf dem REWE-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Bremervörde. Am Mittwochnachmittag ist es auf dem Parkplatz des REWE-Marktes an der Industriestraße zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr hatte eine 45-jährige Autofahrerin ihren schwarzen Audi A4 mit Cuxhavener Kennzeichen dort geparkt. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am hinteren Kotflügel des Audi fest. Aufgrund der Unfallspuren vermutet die Polizei, dass es beim Rangieren zu einer Kollision durch ein grünes Fahrzeug gekommen sein könnte. Mögliche Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/7489-0.

Einbruch beim Kiosk am Vörder See

Bremervörde. Unbekannte sind am Mittwoch in den Geräteschuppen des Kiosks am Vörder See eingebrochen. Zwischen 9.30 Uhr und 15.15 Uhr öffneten sie gewaltsam das Schloss und suchten nach Beute. Ob sie bei der Tat etwas gefunden haben, ist noch unklar. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04761/7489-0.

Teile vom Oldtimer-Trecker gestohlen

Gyhum. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Straße "Am Kiebitzberg" Fahrzeugteile eines Treckers gestohlen. Hinter dem landwirtschaftlichen Anwesen bauten die Unbekannten den Frontgrill mit Scheinwerfern und die Kennzeichen von einem über 50 Jahre alten McCormick-Ackerschlepper ab. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Einbrecher klauen Playstation-Konsolen

Zeven. In den zurückliegenden Tagen ist es im Bünteweg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Unbekannten Täter drückten das Fenster zum Wohnzimmer auf und kletterten in die Wohnung. Bei der Suche nach Beute fielen ihnen zwei Playstation-Konsolen (PS4 und PS5) und Bargeld in die Hände. Damit verließen sie den Tatort unerkannt.

