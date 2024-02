Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junger Autofahrer flüchtet im weißen SUV vor der Polizei - Zeugen gesucht ++ Seniorin beim Einkaufen bestohlen ++ Auto auf Parkplatz aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Junger Autofahrer flüchtet im weißen SUV vor der Polizei - Zeugen gesucht

Sottrum. Nach einer Verfolgungsfahrt, an der am Montagnachmittag ein weißer VW Tiguan beteiligt war, sucht Rotenburger Polizei mögliche Zeugen, die durch die Fahrweise des flüchtigen Fahrers gefährdet worden sein könnten. Eine Streifenbesatzung hatte gegen 17.15 Uhr in der Bremer Straße eine Verkehrsüberwachung durchgeführt. Dabei fiel den Beamten der Fahrer des weißen VW Tiguan auf, weil er während der Fahrt mit einem Handy telefonierte. An der nächsten Ampel sprachen die Polizisten den Mann an und gaben ihm zu verstehen, dass er dem Streifenwagen zu einer Verkehrskontrolle folgen möge. Der Fahrer des Tiguan hielt sich nicht an die Anweisung und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch die Lindenstraße in Richtung Hellwege. Bei seiner Flucht kam es zu mehreren waghalsigen Überholmanövern. Die Beamten verloren das Fahrzeug zunächst aus den Augen. Bereits gegen 17.30 Uhr wurde über Notruf der gesuchte VW gemeldet. Ein Mann hatte das Fahrzeug auf einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Borsdorfer Straße in Hellwege abgestellt und habe sich zu Fuß entfernt. Trotz einer sofortigen Fahndung, an der mehrere Streifenbesatzungen beteiligt waren, konnte der Flüchtige nicht gefasst werden. Das Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen 26-jährigen Rotenburger eingeleitet und bittet unter Telefon 04261/947-0 um Mitteilung möglicher, gefährdeter Verkehrsteilnehmer.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Visselhövede. Am Montagnachmittag ist eine 80-jährige Visselhövederin in einem Einkaufsmarkt an der Süderstraße von Unbekannten bestohlen worden. Während die Frau gegen 15 Uhr mit dem Einkauf beschäftigt war, nahmen die Täter eine Brieftasche aus ihrer Einkaufstasche, die sie an den Einkaufswagen gehängt hatte.

Auto auf Parkplatz aufgebrochen

Visselhövede. Am Montagabend sind Unbekannte in der Großen Straße in ein Auto eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und 21.45 Uhr hebelten sie auf dem Parkplatz der Sparkasse die Scheibe der Beifahrertür eines grauen VW Passat auf und holten eine graue Damenhandtasche des Herstellers Kipling vom Beifahrersitz. Hinweise bitte an die Polizeistation Visselhövede unter Telefon 04262/95908-0.

65-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Bremervörde. Bei einem Auffahrunfall in der Wesermünder Straße ist am Montagvormittag eine 65-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 9.30 Uhr mit ihrem Fiat Panda an einer roten Ampel anhalten müssen. Als sie wieder anfuhr und im stockenden Verkehr bremste, fuhr der nachfolgende, 52-jährige Fahrer eines VW Tiguan auf den Fiat auf. Die 65-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro.

Polizei stoppt Fahrt unter Medikamenteneinfluss

Zeven. Die Zevener Polizei hat am Montagmittag einen älteren Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 12 Uhr mit seinem Wagen in Schlangenlinien in der Scheeßeler Straße unterwegs. Bei der Kontrolle gab er an, dass er mehrfach am Tag starke Schmerzmittel einnehmen müsse. Später stellte sich heraus, dass er zudem auch Psychopharmaka eingenommen habe. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

