POL-ROW: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg für das Wochenende 23.02.24-25.02.24

Rotenburg (ots) - Drei Einbrüche in Wohnhäuser Sottrum/Hassendorf. Am Donnerstagabend ist es in Sottrum und in Hassendorf zu drei Wohnungseinbrüchen gekommen. Kurz nach 18 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Straße "Am Birkenwald" in Hassendorf erfolglos ein Fenster eines Wohnhauses aufzuhebeln. In der ...

mehr