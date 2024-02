POL-ROW: ++ Vorfahrt missachtet - 55-jähriger Autofahrer verletzt ++ Junger Radfahrer von Auto angefahren ++ Handwerkerfahrzeug aufgebrochen - Werkzeug gestohlen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Vorfahrt missachtet - 55-jähriger Autofahrer verletzt

Riekenbostel. Am Mittwochnachmittag ist es im Kreuzungsbereich B 440 / K 209 zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen. Gegen 14.20 Uhr hatte eine 36 Jahre alte Autofahrerin die Bundesstraße aus Richtung Bothel kommend in Richtung Riekenbostel mit ihrem VW Passat überqueren wollen. Vermutlich übersah die Frau den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Citroen eines 55-Jährigen. Nach der Kollision überschlug sich der Wagen mehrfach. Der Fahrer zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 55-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Junger Radfahrer von Auto angefahren

Gnarrenburg. Am Mittwochmorgen ist ein 12-jähriger Fahrradfahrer auf dem Zebrastreifen in der Hermann-Lamprecht-Straße zwischen Weichselstraße und Rheinstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Junge hatte die Straße gegen 7.20 Uhr an dieser Stelle fahrend überqueren wollte, als es zu der Kollision mit dem Smart einer 44-Jährigen kam. Die Frau war in Richtung Waldstraße unterwegs. Der Radfahrer zog sich bei der Kollision Prellungen an Armen und Beinen zu.

Handwerkerfahrzeug aufgebrochen - Werkzeug gestohlen

Hipstedt. In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte auf dem Hof eines Wohnhauses an der Bahnhofstraße ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Sie schlugen die Scheibe der hinteren, rechten Schiebetür des Mercedes Sprinter ein und holten aus dem Laderaum Maschinen und Werkzeuge. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa viertausend Euro.

Weitere Autos in der Tiefgarage aufgebrochen

Rotenburg. Wie sich jetzt herausgestellt hat, sind in der Tiefgarage des Stadthauses am Pferdemarkt weitere Autos aufgebrochen worden. So schlugen die Täter in den zurückliegenden drei Wochen die hintere Seitenscheibe eines grauen Mercedes SLK ein. Ob sie hier etwas aus dem Auto mitgenommen haben ist noch unklar. Auf die gleiche Weise verschafften sich die Unbekannten den Zutritt zu einem weißen Hyundai. In diesem Fall haben sie vermutlich nichts aus dem Wagen gestohlen. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Drei Autos am Bahnhof aufgebrochen

Rotenburg. In der Nacht zum Mittwoch sind auf dem Parkplatz am Rotenburger Bahnhof drei Autos aufgebrochen worden. Zwischen der Bahnhofsbrücke und der Skaterbahn schlugen die Täter in allen Fällen die Seitenscheiben eines Opel Astra, eines BMW Mini und eines Renault Captur ein. Ob sie dabei Beute erlangt haben, ist noch unklar. Trotzdem verursachten die Unbekanntem einen beträchtlichen Sachschaden. Auch in diesem Fall erhoffen sich die Ermittler unter Telefon 04261/947-0 wichtige Hinweise.

