Polizei Gütersloh

POL-GT: Containerbrand an Isselhorster Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Nacht (16.03., 04.45 Uhr) rückten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Müllcontainerbrand an einer Gaststätte am Kirchplatz im Ortsteil Isselhorst aus. Zuvor verständigten Zeugen die Einsatzkräfte, da offene Flammen an den Containern im Hinterhof des Hauses erkennbar waren. Zwei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr übernahmen zeitnah die Löscharbeiten und konnten den Brand schnell eindämmen. Personen wurden nicht verletzt. Die Mülltonnen standen an einem Anbau des Gebäudes, welcher durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Experten der Kriminalpolizei Gütersloh haben noch in der Nacht die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Brandgeschehen machen? Wer hat Beobachtungen gemacht, die insbesondere Hinweise auf die Brandentstehung geben können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

