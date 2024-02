Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Drei Einbrüche in Wohnhäuser ++ Radfahrer angefahren ++ E-Scooter an der Turnhalle geklaut ++

Rotenburg (ots)

Drei Einbrüche in Wohnhäuser

Sottrum/Hassendorf. Am Donnerstagabend ist es in Sottrum und in Hassendorf zu drei Wohnungseinbrüchen gekommen. Kurz nach 18 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Straße "Am Birkenwald" in Hassendorf erfolglos ein Fenster eines Wohnhauses aufzuhebeln. In der Schullandstraße verschafften sie sich gewaltsam den Zutritt in ein leerstehendes Haus. Die Unbekannten durchsuchten das Gebäude nach möglicher Beute. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar. In der nahegelegenen Bahnhofstraße in Sottrum kam es am Abend zu einer ähnlichen Tat. Auch hier hebelten die Täter im Erdgeschoss die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses auf. Bei der Suche nach Beute wurden sie vermutlich durch eine Bewohnerin des Obergeschosses gestört. Die Täter machten sich erfolglos aus dem Staub.

Radfahrer angefahren

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Scheeßeler Straße/Auf dem Praun ist am Donnerstagnachmittag ein 39-jähriger Radfahrer verletzt worden. Eine 66-jährige Autofahrerin hatte gegen 14 Uhr mit ihrem Mazda aus der Straße "Auf dem Praun" nach rechts in die Scheeßeler Straße einbiegen wollen und dabei den Radfahrer auf dem Radweg vermutlich übersehen. Der Mann zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen am Bein und an seiner Hand zu.

E-Scooter an der Turnhalle geklaut

Selsingen. Unbekannte haben am Donnerstagabend an der Sporthalle in der Straße "Im Sick" den E-Scooter eines Jugendlichen gestohlen. Das schwarze Trendfahrzeug stand zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr unverschlossen im Eingangsbereich der Halle. Als der 14-Jährige von dort wieder losfahren wollte, war sein Elektroroller verschwunden. Die Polizei spricht von einem Schaden von dreihundert Euro und bittet unter Telefon 04284/92855-0 um Hinweise.

