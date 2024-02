Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen ++ Elf Einkaufswagen vom Discounter geklaut ++ Ruhestörer landet im Polizeigewahrsam ++ Einbruch in Baucontainer ++

Rotenburg (ots)

Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Sittensen. Nach einem Verkehrsunfall, bei dem die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, suchen die Beamten der Polizeistation Sittensen nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten die beiden Fahrer eines silberfarbenen Ford und eines grauen Audi am Samstagvormittag gegen 10.40 Uhr jeweils von der Bahnhofstraße nach links in den Heckenweg abbiegen. Dabei kam es auf der Linksabbiegespur zu einer seitlichen Kollision. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Elf Einkaufswagen vom Discounter geklaut

Schwitschen. Mit einem ungewöhnlichen Fall mussten sich am Dienstag die Beamten der Polizeistation Visselhövede beschäftigen. Ihnen wurde von einem Zeugen mitgeteilt, dass ein Mann in der Garage seines Wohnhauses mehrere gestohlene Einkaufswagen deponiert habe. Die Polizisten fuhren zu der Adresse und sahen die Mitteilung des Zeugen bestätigt. In der Garage des Mannes fanden sie 11 Einkaufswagen eines Visselhöveder Discounters und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Ruhestörer landet im Polizeigewahrsam

Rotenburg. Nach einer wiederholten Ruhestörung haben Beamte der Rotenburger Polizei am Dienstagabend einen amtsbekannten Anwohner der Fußgängerzone in Gewahrsam genommen. Nachbarn hatten sich zunächst gegen 22.30 Uhr über den 56-Jährigen beschwert. Er höre bei geöffnetem Fenster laute Musik und krakeele herum. Beim ersten Einsatz ermahnten die Polizisten den Mann zur Ruhe und verdeutlichten ihm weitere Maßnahmen. Gegen 23 Uhr suchten sie seine Wohnung erneut auf und nahmen sein Radio mit. Als die Polizei etwas später die nächste Mitteilung über eine Ruhestörung erhielt, musste der stark alkoholisierte Ruhestörer in Handschellen mitkommen. Dabei beleidigte er die eingesetzten Beamten. Die Nacht verbrachte der 56-Jährige in einer Gewahrsamszelle, für die er natürlich eine Rechnung erhalten wird.

Einbruch in Baucontainer

Rotenburg. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag auf dem Gelände des Bauhofs an der Nödenstraße in einen Baucontainer eingebrochen. Nachdem sie das Schloss gewaltsam geöffnet hatten, holten sie ein Messlasergerät und ein paar Lebensmittel aus dem Container.

E-Bikerin vom Auto angefahren

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der B 215/Heinrich-Scheele-Allee ist am Dienstagmorgen eine 53-jährige E-Bikerin verletzt worden. Eine 24-jährige Autofahrerin hatte gegen 8 Uhr früh die Frau auf ihrem Elektrofahrrad beim Abbiegen übersehen und angefahren. Beim Sturz zog sie sich leichte Verletzungen an der Hand zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

E-Scooter war nicht versichert

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße einen 18-jährigen Mann auf seinem E-Scooter kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Elektroroller nicht versichert war. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

