Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbrüche in Gartenhütten - Zeugenhinweise erbeten

Groß-Gerau (ots)

In der Nacht von Mittwoch (04.10) auf Donnerstag (05.10) drangen Kriminelle im Bereich der Helvetia Straße in mehrere Gartenhütten ein. Nach aktuellem Stand gelangten sie in insgesamt sieben Hütten und durchsuchten diese. Aus einer der Parzellen entwendeten sie Werkzeuge. Zudem entstand Sachschaden an mehreren Türen. Der oder die unbekannten Täter konnten anschließend unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Aktivitäten im Bereich der Helvetia Straße in Groß-Gerau bemerkt haben. Wenn Sie Informationen haben, die zur Aufklärung dieses Falls beitragen könnten, kontaktieren Sie bitte das K 42 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell