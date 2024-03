Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Radfahrerin bei Unfall verletzt ++ Auto aus dem Carport gestohlen ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Einbruch in KiTa und Einbruchsversuch in Dorfgemeinschaftshaus ++

Rotenburg (ots)

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall an der Rotenburger Straße ist am Montagvormittag eine 22-jährige Radfahrerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 11.20 Uhr auf dem Radweg neben der Bundesstraße in Richtung Brüttendorf unterwegs. Neben ihr fuhr eine Freundin mit einem E-Scooter. Durch einen Fahrfehler kam die 22-jährige Radlerin zu Fall. Mit leichten Verletzungen wurde sie im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Auto aus dem Carport gestohlen

Tarmstedt. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in der Straße Erlenkamp ein Auto von einem Grundstück gestohlen. Der schwarze Audi A4 Avant mit dem Kennzeichen ROW-TM 109 stand verschlossen im Carport eines Wohnhauses. Am Montagmorgen bemerkten die Geschädigten, dass ihr Wagen verschwunden war.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Heeslingen. Drei unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in der Kirchstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Gegen 1.40 Uhr gelang es ihnen, das Gerät gewaltsam zu öffnen. Sie holten das Bargeld und die Tabakwaren heraus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Einbruch in KiTa und Einbruchsversuch in Dorfgemeinschaftshaus

Helvesiek. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind Unbekannte in den Kindergarten an der Schulstraße eingebrochen. Auf der Rückseite der Kindertagesstätte hebelten sie ein Flurfenster auf und kletterten in die Einrichtung. In einem Mitarbeiterbüro fanden die Einbrecher ein Tablet und Lautsprecher. Ein Einbruchsversuch in das Dorfgemeinschaftshaus misslang.

Auto aufgebrochen

Hetzwege. In der Nacht zum Montag ist in der Straße Am Hang ein Auto aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter schlugen die Dreiecksscheibe eines Mercedes ein und holten mehrere Transportbehälter mit Veranstaltungstechnik aus dem Fahrzeuginneren. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund dreitausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell