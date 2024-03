Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Flucht nach Wohnungseinbruch - Täter lassen 11-jährige Mittäterin zurück ++

Rotenburg (ots)

Horstedt/Ottersberg. Aufmerksame Nachbarn haben am Montagvormittag im Steinfelder Weg in Horstedt unbekannte Täter beim Einbruch in ein Wohnhaus überrascht und sofort die Polizei informiert. Gegen 11.50 Uhr waren die Zeugen auf die Fremden im Nachbarhaus aufmerksam geworden. Als die Täter bemerkten, dass ihre Tat entdeckt worden war, ergriffen sie in einem bereitstehenden Pkw die Flucht. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen sichtete das gesuchte Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Bockel. Mit hoher Geschwindigkeit flüchteten die Täter auf der A 1 in Richtung Bremen. An der Anschlussstelle Stuckenborstel verließen sie die Autobahn. In einer Sackgasse in Ottersberg fand die Flucht ein vorläufiges Ende. Die Insassen - ein Mann, eine Frau und ein Kind - ließen den Wagen dort langsam ausrollen, sprangen heraus und setzten die Flucht zu Fuß fort. Das Kind, ein 11-jähriges Mädchen, konnte von der Polizei ergriffen werden. Trotz einer größeren Fahndung, bei der die Polizei Diensthunde, eine Drohne und auch einen Hubschrauber einsetzte, konnte das noch flüchtige Paar nicht gefasst werden. Das Mädchen wurde vor Ort in Obhut genommen und dem Jugendamt des Landkreises Verden übergeben.

