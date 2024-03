BPOLI S: Alkoholisierter Reisender zieht Notbremse

Stuttgart (ots) - Am vergangenen Freitagmittag (22.03.2024) attackierte ein bislang unbekannter Mann eine Reisende am Haltepunkt Stuttgart-Feuersee. Bisherigen Informationen zufolge befand sich die junge Reisende zusammen mit einer Begleiterin gegen 13:20 Uhr am S-Bahnsteig des Haltepunktes, um von dort in Richtung Esslingen zu fahren. Beim Einstieg in die S-Bahn der Linie S1 soll die Reisende dann von einem bislang ...

