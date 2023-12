Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Einbrecher kommt am Tag

Am Mittwoch suchte ein Unbekannter in Heroldstatt in einem Wohnhaus nach Beute.

Ulm (ots)

Zwischen 8.15 Uhr und 18.30 Uhr war der Einbrecher in der Wörthstraße unterwegs. An einem Einfamilienhaus hebelte er mit einem Werkzeug ein Fenster auf. So gelangte er ins Innere. Dort suchte er nach Brauchbarem. Dazu durchwühlte er sämtlichen Zimmer. Ersten Ermittlungen zufolge muss der Einbrecher Schmuck mitgenommen haben. Spezialisten der Polizei haben die Spuren an dem Tatort gesichert. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/588-0) hat die Ermittlungen aufgenommen

Hinweis:

Die Polizei ist an jedem Tag im Jahr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Aber auch alle anderen Menschen können sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen. Seien Sie wachsam - auch in Ihrer Nachbarschaft - und bitten Sie auch Anwohner, Augen und Ohren offen zu halten. Scheuen Sie sich nicht, einen Notruf abzusetzen, wenn Sie Verdächtiges bemerken.

Wie Sie sich und Ihr Eigentum sonst schützen können, erfahren Sie bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de.

