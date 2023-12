Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Bei unklarer Verkehrslage überholt

Zwei Mercedes-Sprinter waren am Mittwoch bei Erlenmoos bei einem Unfall beteiligt.

Ulm (ots)

Kurz nach 15 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter auf der Landstraße 299 von Edenbachen in Richtung Bechtenrot. Dem folgte eine Autofahrerin. Da der 3,5 Tonner Lkw wohl mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war, setzte ein 25-Jähriger Sprinterfahrer zum Überholen der vor ihm Fahrenden an. Wie die Zeugin berichtete, betätigte der vor ihr fahrende 54-Jährige den Blinker und bog mit seinem Mercedes nach links in einen Feldweg ab. Das erkannte der Überholer wohl zu spät und stieß mit seinem Lkw in die linke Fahrzeugseite des abbiegenden Sprinters. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Klein-Lkw um ca. 90 Grad und kippte auf die rechte Seite. Beide Sprinterfahrer konnten sich selbst aus ihren Fahrzeugen befreien. Der Rettungsdienst brachte den 54-Jährigen aus dem umgekippten Fahrzeug vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Lkws auf mehrere tausend Euro. Beide Männer werden nun angezeigt. Die Feuerwehren aus Erolzheim und Erlenmoos waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Während der Unfallaufnahme und Bergung des umgekippten Sprinters kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

++++2538988(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

