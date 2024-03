Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung mit Messer am Bahnhof Neckarsulm

Neckarsulm (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist es am Freitagabend (22.03.2024) gegen 21:45 Uhr am Bahnhof in Neckarsulm gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten drei Männer im Alter von 16 und 17 Jahren aus bislang unbekannten Gründen zunächst in verbale Streitigkeiten mit einem 28-Jährigen und dessen 36-jährigem Begleiter, sowie einem bislang unbekannten Begleiter. Im Verlauf der Streitigkeiten soll der 36-Jährige versucht haben, seinen 16-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, was ihm jedoch nicht gelang. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog der Ältere daraufhin ein Messer und bedrohte damit sein Gegenüber, woraufhin die drei jungen Männer die Polizei alarmierten und in Richtung Innenstadt rannten. Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte der Landespolizei die beiden 28- und 36-jährigen georgischen Staatsangehörigen im Stadtgebiet antreffen und vorläufig festnehmen. Der dritte unbekannte Begleiter, welcher mutmaßlich dunkel bekleidet war, flüchtete unerkannt. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell