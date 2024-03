BPOLI S: Unbekannter attackiert Reisende

Heilbronn-Böckingen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag (19.03.2024) 12:00 Uhr bis Mittwoch (20.03.2024) 13:00 Uhr auf dem Firmengelände der DB AG in Heilbronn-Böckingen rund 1650 Meter Signalkabel entwendet. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn stellte ersten Informationen zufolge am Mittwochmittag fest, dass am Lagerplatz insgesamt fünf Kabeltrommeln abgerollt und die Signalkabel aus ...

