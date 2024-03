Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Signalkabel entwendet - Bundespolizei sucht Zeugen

Heilbronn-Böckingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag (19.03.2024) 12:00 Uhr bis Mittwoch (20.03.2024) 13:00 Uhr auf dem Firmengelände der DB AG in Heilbronn-Böckingen rund 1650 Meter Signalkabel entwendet. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn stellte ersten Informationen zufolge am Mittwochmittag fest, dass am Lagerplatz insgesamt fünf Kabeltrommeln abgerollt und die Signalkabel aus Kupfer entwendet wurden. Die Schadenshöhe liegt nach derzeitigem Kenntnisstand im hohen vierstelligen Bereich. Die Bundespolizei Stuttgart sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell