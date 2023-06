Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Brückengeländer beschädigt

Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort

Issum (ots)

Bereits am Montag (12. Juni 2023) kam es zwischen 10:00 Uhr und 10:40 Uhr an der Straße "Markt" in Issum zu einer Unfallflucht. An der Örtlichkeit führt eine Brücke über den Bach "Fleuth" von der Straße "Markt" auf die Weseler Straße. Das Brückengeländer, welches sich auf Höhe einer Grundstücksein- bzw. ausfahrt befindet, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach aktuellen Erkenntnisstand muss der Sachschaden durch ein größeres/höheres Fahrzeug entstanden sein, welches ebenfalls Beschädigungen aufweisen müsste. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell