BPOLI S: Körperverletzung am Bahnhof Bietigheim-Bissingen

Stuttgart (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochmorgen (20.03.2024) ein junges Mädchen in einer S-Bahn der Linie S3 zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Fellbach sexuell belästigt. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg das 14-jährige Mädchen gegen 07:15 Uhr in Bad Cannstatt in die S-Bahn ein, als der bislang Unbekannte an der Haltestelle Nürnberger Straße ebenfalls zustieg. Während der Fahrt soll der ...

mehr