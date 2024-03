Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nötigung am Bahnsteig

Stuttgart (ots)

Zu einer Nötigung durch einen 62-Jährigen ist es am heutigen Morgen (19.03.2024) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Gegen 03:20 Uhr soll ein 62 Jahre alter ukrainischer Staatsangehöriger zunächst versucht haben mit seinem Regionalticket in einen Fernzug in Richtung München zu gelangen. Nachdem der Zugbegleiter des ICEs dem Mann laut aktuellen Informationen erklärt hatte, dass er mit diesem Ticket den Fernverkehr nicht nutzen könne, soll sich der 62-Jährige auf den Boden geworfen und an dem Bein des Bahnmitarbeiters festgeklammert haben. Laut Zeugenaussagen konnte sich der Zugbegleiter erst mit Hilfe weiterer Personen aus dem Griff des Mannes befreien. Der mit über 1,4 Promille alkoholisierte Beschuldigte wurde im Anschluss noch am Bahnsteig durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei angetroffen und muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell