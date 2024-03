Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung in der S-Bahn, Zeugen gesucht

Altbach/Plochingen (ots)

Altbach: Am vergangenen Samstag (17.03.2024) kam es in der S-Bahn der Linie S1 auf der Strecke von Herrenberg in Richtung Stuttgart zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Bisherigen Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 00:00 Uhr kurz vor dem Zughalt in Altbach. Hier soll ein 35 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger, welcher während der Fahrt mit der S-Bahn sein Fahrrad bei sich hatte, über einen Lautsprecher laut Musik gehört haben. Dieses Verhalten störte wohl einen 37- jährigen türkischen Staatsangehörigen. Laut aktuellen Erkenntnissen forderte der 37- Jährige den Mann auf, seine Musik etwas leiser zu stellen. Hieraus soll sich dann eine verbale Streitigkeit zwischen beiden Männern entwickelte haben. Laut Zeugenaussagen wurde der 35-Jährige anschließend augenscheinlich von vier weiteren,bisher unbekannten Personen zu Boden gedrückt. Eine couragierte Reisende, welche sich wohl ebenfalls in der S-Bahn befunden hatte und den Vorfall beobachten konnte, versuchte die Kontrahenten zu trennen und den Streit zu schlichten. Hierbei zog die Frau sich nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen leichte Verletzungen zu. Die alarmierte Landes-und Bundespolizei konnten die beiden offensichtlich alkoholisierten Männer am Bahnhof Plochingen vorläufig festnehmen. Die Zeugin verließ bereits am Bahnhof Altbach den Zug. Eine ärztliche Versorgung wurde bei keinem der Beteiligten benötigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer wechselseitigen Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen, welchen den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten,sich an die Bundespolizei Stuttgart unter 0711 / 87035 0 zu wenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell