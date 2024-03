Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Rucksack gestohlen, Täter flüchten in den Gleisbereich

Stuttgart (ots)

Nachdem sie den Rucksack einer 20-jährigen Reisenden entwendet hatten, flüchteten zwei bislang unbekannte Täter am gestrigen Montagabend (11.03.2024) am Haltepunkt Österfeld in den Gleisbereich. Die 20 Jahre alte Frau fuhr am gestrigen Tag gegen 22:00 Uhr zunächst mit einer S-Bahn der Linie S1 vom Haltepunkt Schwabstraße aus in Richtung Herrenberg. Bisherigen Informationen zufolge stiegen die bislang unbekannten Täter, bei welchen es sich um zwei, circa 170 cm große Männer mittleren Alters handeln soll, am darauffolgenden Haltepunkt Universität ebenfalls in den Zug ein und nahmen nach kurzer Zeit hinter der Reisenden Platz. Bei ihrem Ausstieg am Haltepunkt Österfeld sollen die beiden Täter dann den auf dem Boden abgestellten Rucksack der 20-Jährigen an sich genommen und die S-Bahn damit verlassen haben. Anschließend flüchteten die schwarz gekleideten Männer, von welchen einer laut Zeugenaussagen einen Schal trug, in den Gleisbereich. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte schließlich den entwendeten Rucksack in einem Gebüsch auffinden, den darin befindlichen Geldbeutel hatten die Täter allerdings mitgenommen. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Sachverhalt wegen des Verdachts des Diebstahls und weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Rucksäcke und andere Gepäckstücke nie unbeaufsichtigt liegen zu lassen und Bargeld, EC- und Kreditkarten, sowie Handys am Körper verteilt mit sich zu führen.

