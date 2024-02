Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240216.1 Kiel: Festnahme auf frischer Tat nach versuchtem Diebstahl

Kiel (ots)

In der Schillerstraße nahmen Polizeibeamte am frühen Morgen einen Tatverdächtigen fest, der zuvor versuchte, Gegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen zu entwenden. Da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, kam der Mann im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Um 05:45 Uhr meldete sich bei der Einsatzleitstelle eine Zeugin und gab an, dass sie gesehen habe, wie eine Person in der Schillerstraße immer wieder an verschiedenen Fahrzeugtüren rüttelte. In einem Fall setzte sich die Person auch in einen unverschlossenen Pkw.

Sofort entsandte die Leistelle Kräfte des 3. und 4. Polizeireviers Kiel zum Einsatzort. Nach kurzer Fahndung traf eine Streifenwagenbesatzung eine Person, auf die die Personenbeschreibung zutraf, sitzend in einem Pkw in der Schillerstraße an. Das Fahrzeug soll zuvor ebenfalls unverschlossen gewesen sein. Die Einsatzkräfte nahmen den 48-jährigen Mann vorläufig fest. Stehlgut fanden die Beamte bei dem Beschuldigten nicht.

Ermittlungen ergaben, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Aufgrund dessen brachten ihn die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen wegen eines versuchten Fall des Diebstahls führt das 3. Polizeirevier Kiel.

Alina Kelbing

