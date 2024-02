Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240214.1 Lammershagen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 202

Lammershagen (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der Bundesstraße 202 in Höhe Lammershagen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch aus dem Kreis Ostholstein verstarb und zwei weitere Personen leichte Verletzungen erlitten. Die Bundesstraße blieb für mehrere Stunden voll gesperrt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet gegen 15:15 Uhr ein Transporter in Höhe Lammershagen, Ortsteil Bellin, auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Pkw. Der 24-jährige Fahrer des Pkw verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte daraufhin mit einem ebenfalls in Fahrtrichtung Kiel fahrenden Lkw. Der Fahrzeugführer verstarb aufgrund seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die beiden weiteren 43- und 52-jährigen Fahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die Kieler Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter zur Rekonstruierung des Unfallgeschehens. Nähere Angaben zum Hergang und der Ursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Am Unfallort waren neben Polizeibeamten mehrere Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Die Bundesstraße war in Höhe der Unfallstelle bis etwa 21 Uhr voll gesperrt.

Stephanie Lage

