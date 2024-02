Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240213.2 Kiel: Tatverdächtige nach Einbruch in Supermarkt festgenommen

Kiel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag nahm die Polizei zwei Personen nach einem Einbruch in einen Supermarkt im Stadtteil Schreventeich fest. Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel leitete die Ermittlungen ein.

Um 02:16 Uhr lief bei der Polizei Kiel ein Einbruchalarm in einem Supermarkt in der Weißenburgstraße auf. Die Leitstelle entsandte daraufhin mehrere Streifenwagen zu dem Einsatzort. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers vor dem betroffenen Gebäude eine 41-jährige Tatverdächtigte fest, die mit dem Einbruch in Verbindung gebracht werden konnte. Bei der Durchsuchung des Supermarktes fanden die Kollegen einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen im Kassenbereich auf dem Boden liegend vor. Bei ihm stellten sie mehrere Artikel aus dem Supermarkt fest. Die Einsatzkräfte nahmen beide Personen vorläufig fest und verbrachten sie ins Polizeigewahrsam Kiel.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sollten die beiden Beschuldigten mangels Haftgründen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Sie blieben zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Dienstagmorgen im Polizeigewahrsam. Das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei Kiel führt die weiteren Ermittlungen.

Alina Kelbing

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell