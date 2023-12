Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Vorbereitungen für den Jahreswechsel

Die Feuerwehr Hagen erwartet auch für die kommende Silvesternacht ein erhöhtes Einsatzaufkommen im Brandschutz und Rettungsdienst. Die Feuer- und Rettungswachen werden, wie an jedem Tag, nach Plan besetzt sein. Zusätzlich werden durch die Hagener Hilfsorganisationen weitere Rettungsmittel, an verschiedenen Standorten in Dienst gestellt. Insgesamt werden so sechs weitere Rettungsmittel, durch Verlängerung der Dienstzeit oder Indienststellung für diesen Tag, zusätzlich zur Verfügung stehen. Im Brandschutz unterstützen uns fünf Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, die ab 22:00 an ihren Gerätehäusern in Bereitstellung gehen werden. Um unnötige Einsätze zu verhindern, bitten wir alle darum, mit Feuerwerk sorgfältig umzugehen. Benutzen Sie nur zertifiziertes Feuerwerk. Halten Sie Böller nach dem Anzünden nicht fest, werfen sie keine Knallkörper auf andere. Raketen bitte nur aus standsicheren Vorrichtungen abschießen. Die Flugrichtung ist "nach oben", auch hier auf keinen Fall in Richtung anderer abschießen. Wir sind jeden Tag da um den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu helfen. Helfen Sie uns dabei.

WIR sind für EUCH da ! KEINE Gewalt gegen Einsatzkräfte

