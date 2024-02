Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240212.4 Kiel: Tatverdächtiger nach Einbruch in Restaurant festgenommen

Kiel (ots)

Gestern Nachmittag nahmen Beamtinnen des 4. Polizeireviers Kiel eine männliche Person fest, die bereits am Vormittag in ein Restaurant im Stadtteil Gaarden eingebrochen und Gegenstände gestohlen haben soll. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Das Kommissariat 12 der BKI Kiel hat die Ermittlungen eingeleitet und überprüft mögliche Tatzusammenhänge.

Die beiden Beamtinnen des 4. Polizeireviers Kiel kamen Sonntag gegen 16:30 Uhr im Bereich der Kreuzung Johannesstraße / Elisabethstraße auf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zu. Während der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass zwei Männer eine Person wiedererkannt haben, die am Vormittag in ihr Restaurant eingebrochen und Gegenstände entwendet haben soll. Die beiden Restaurantbetreiber wollen den Tatverdächtigen anhand der gesicherten Videoaufnahmen wiedererkannt haben.

Ermittlungen ergaben, dass der 46-Jährige tatverdächtig ist, am Vormittag in das Restaurant eingebrochen und Gegenstände entwendet zu haben. Die Polizistinnen nahmen den Mann vorläufig fest. Er wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel am 12.02.24 nach Vorführung wieder entlassen.

Das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei Kiel führt Kiel die weiteren Ermittlungen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell