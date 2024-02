Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240212.2 Kiel: Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Seit gestern befindet sich ein 28-jähriger Mann im Gewahrsam, da er in dringendem Tatverdacht steht Sonntagvormittag in eine Wohnung eingebrochen zu haben. Polizeikräften des 4. Polizeireviers Kiel nahmen den Mann kurz nach der Tat in einer Kneipe fest. Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach jetzigem Erkenntnisstand soll der Mann am 11.02.24 gegen 10:30 die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Iltisstraße aufgehebelt und sich so Zugang verschafft haben. Durch verdächtige Geräusche sei der Bewohner, der sich zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit seiner Ehefrau im Schlafzimmer des 2. Obergeschoß befunden habe, aufmerksam geworden. Wenige Augenblicke später habe er sich ins 1. OG des Einfamilienhauses begeben und sei hier auf den Tatverdächtigen getroffen. Der 57-Jährige habe den Mann angesprochen und gegen eine Wand im Flur drücken können. Dieser habe sich jedoch losreißen können und sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Bewohner stellten fest, dass der Tatverdächtige neben einer hochwertigen Armbanduhr auch ein Handy entwendet haben soll. Mittels Ortung konnte das Handy in der Elisabethstraße Ecke Kirchenweg festgestellt werden.

Mehrere Streifenwagen suchten daraufhin umgehend den Ort auf und nahmen den 28-Jährigen in einer Kneipe fest. Bei dem festgenommenen Einbrecher fanden die Beamtinnen und Beamten das zuvor entwendete Handy und auch die Armbanduhr auf.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel verbrachten Polizeibeamtinnen und -beamte den Festgenommenen ins Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ die zuständige Ermittlungsrichterin nach der Vorführung am 12.02.23 Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, der anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei Kiel führt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die weiteren Ermittlungen.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell