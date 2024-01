POL-NI: Stolzenau- Verkehrsunfallflucht auf dem EDEKA-Parkplatz

Nienburg (ots) - (Thi) Am 1.1.2024 gegen 4 Uhr ereignete sich in der Straße Am Kollbergring in Obernkirchen ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache war die Küche der brandbetroffenen Wohnung in Brand geraten. Das Mehrfamilienhaus wurde vollständig evakuiert. Es wurden keine Personen verletzt. Das Feuer wurde durch die FFW ...

