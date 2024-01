Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Obernkirchen - Wohnungsbrand in der Straße Am Kollbergring

Nienburg (ots)

(Thi) Am 1.1.2024 gegen 4 Uhr ereignete sich in der Straße Am Kollbergring in Obernkirchen ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Aus bislang ungeklärter Ursache war die Küche der brandbetroffenen Wohnung in Brand geraten. Das Mehrfamilienhaus wurde vollständig evakuiert. Es wurden keine Personen verletzt.

Das Feuer wurde durch die FFW gelöscht. Aufgrund der Ruß-und Rauchentwicklung ist die Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar.

Eine genaue Schadenssumme kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Wohnung beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell