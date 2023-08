POL-ESW: Pressebericht 21.08.2023 -2

Polizei Eschwege

Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung beim Espada-Bad; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitagnachmittag 15.00 Uhr und Montagmorgen 07.30 Uhr haben Unbekannte beim Espada-Freizeitbad in der Goldbachstraße in Eschwege das dort aufgrund einer Baustelle z.T. mit Bauzaunelementen eingefriedete Gelände widerrechtlich betreten. Anschließend wandten sich die Täter den dortigen Baumaschinen zu und durchgeschnitten an den Maschinen u.a. mehrere Hydraulikschläuche. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Scheibe bei Pkw eingeschlagen; Polizei sucht Zeugen

Unter dem Weidenhäuser Kreuz, beim dortigen Radweg von Niederhone in Richtung Albungen, haben unbekannte Täter bei einem geparkten weißen Renault Kangoo die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und aus dem Wageninneren ein Multitool der Marke FEIN im Wert von 320 Euro geklaut. Der Sachschaden an der Scheibe beläuft sich auf 400 Euro. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Sonntag 17.20 Uhr und Montagmorgen 07.30 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei Eschwege.

Parkrempler; Schaden 2700 Euro

In Wanfried ist eine 37-jährige Autofahrerin aus Treffurt heute Morgen gegen 09.00 Uhr beim Einfahren in eine Parklücke in der Senefelder Straße (Höhe "Auf dem Mäuerchen") mit dem geparkten Auto eines 59-Jährigen aus Wanfried kollidiert. Bei der Verursacherin entstand dabei ein Schaden von 700 Euro. 2000 Euro Schaden entfallen auf den Pkw des 59-Jährigen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch an Schule; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben sich widerrechtlich Zutritt in die Turnhalle der Valentin-Traudt-Schule in der Baumhofstraße in Großalmerode verschafft und haben sowohl in der Halle als auch im Flurbereich mehrere Pulver-Feuerlöscher entleert. Festgestellt wurde der Vorfall am Montagmorgen um kurz nach 10.00 Uhr. Der entstandene Schaden beziffert sich auf 4000 Euro und wurde mutmaßlich im Verlauf des vergangenen Wochenendes verursacht. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Schrottsammler nehmen verbotswidrig Metall mit

Wegen Diebstahls ermitteln die Beamten der Polizei Witzenhausen gegen einen 59-Jährigen und einen 28-Jährigen aus Kassel, die als "Schrottsammler" in Ermschwerd am Montagmorgen um 08.15 Uhr Metall (u.a. eine Bohrkrone im Wert von 700 Euro) verbotswidrig mit ihrem Fahrzeug abtransportierten. Der Geschädigte bemerkte den Vorfall noch zeitnah und konnte die beiden Tatverdächtigen in der Straße "Am Weingarten" anhalten. Die beiden Tatverdächtigen gaben vor, dass sie von Schrott ausgegangen seien und luden das Metall letztlich wieder ab.

