Polizei Hagen

POL-HA: Männer stören Maßnahmen der Polizei nach gefährlicher Körperverletzung

Hagen-Wehringhausen (ots)

Dienstag (05.09.) um 18 Uhr lösten mehrere Personen einen Polizeieinsatz am Bodelschwinghplatz aus. Die Männer waren in einen Streit geraten. Ein 44-Jähriger verletzte sich dabei an Scherben einer Glasflasche. Er gab an, dass ein 48-Jähriger diese aus "Wut" heraus in seine Richtung geworfen hatte. Die Bierflasche habe ihn verfehlt und sei an einer Tür zersplittert, er habe sich jedoch am Arm eine leichte Schnittverletzung zugezogen. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 0,8 Promille und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Der 48-jährige Hagener, der die Flasche warf, erhielt eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, störten drei weitere Männer (36, 41 und 63 Jahre alt) die Maßnahmen der Einsatzkräfte. Sie kamen erteilten Platzverweisen nicht nach, ignorierten auch nach mehrfacher Aufforderung die Anweisungen der Beamten und mussten in Gewahrsam genommen werden. Der 36-Jährige zeigte sich streitlustig und war augenscheinlich ebenfalls alkoholisiert. Der 41-Jährige verhielt sich verbal aggressiv. Einem Platzverweis kam er zunächst nach, kehrte dann jedoch nach wenigen Minuten wieder zurück und gab an, dass man ihm nichts zu sagen habe. Als die Polizisten ihn in Gewahrsam nahmen und zum Streifenwagen bringen wollten, leistete er Widerstand. Er versuchte sich loszureißen und sperrte sich. Er erhielt eine Anzeige wegen Widerstands, entschuldigte sich jedoch im Zuge der Ingewahrsamnahme mehrfach bei den Beamten. Der 63-jährige Hagener ging immer wieder aggressiv auf die Einsatzkräfte zu und schrie unverständliche Dinge. Er beschimpfte einen Polizisten, als dieser den Mann aufforderte Abstand zu halten. Der 63-Jährige ging mit einer Bierflasche in der Hand einige Meter weiter, pöbelte dann jedoch Passanten an. Nach dem erteilten Platzverweis kehrte er ebenfalls kurze Zeit später zurück und gab an, dass die Polizisten ihm nichts zu befehlen haben. Da er sich vehement weigerte die Anweisung zu befolgen, wurde er in Gewahrsam genommen. Er hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 1,2 Promille. Alle drei Männer, die die Maßnahmen der Polizei störten, konnten noch am Dienstagabend aus dem Gewahrsam entlassen werden. (arn)

