POL-KI: 240209.1 Kiel: Vermisste ist zurück (Folgemeldung 240208.2)

Kiel (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel Die Polizei nahm in der Nacht von Montag auf Dienstag in Hassee eine männliche Person nach schwerem Raub fest. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Er ist verdächtig am Vortag eine weitere Raubtat begangen zu haben. Am Montag gegen 23:45 Uhr habe es laut Angaben des ...

mehr