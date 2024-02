Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240206.1 Kiel: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach PKW-Aufbruch und Sachbeschädigungen fest

Kiel (ots)

Montagabend nahm die Polizei einen Mann in Gaarden fest, der zuvor ein Auto aufgebrochen und drei weitere beschädigt haben soll. Er kam zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam.

Gegen 22:20 Uhr meldeten unabhängig voneinander zwei Zeugen über 110, dass eine Person auf dem Parkplatz Takler mit einer Eisenstange auf Autos einschlagen und aus einem Wagen Gegenstände entwenden soll. Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte des Bezirksreviers im Bereich der Halle 400 auf den 34 Jahre alten Tatverdächtigen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie neben einer Eisenstange einen offenbar aus einem VW Polo gestohlenen Rucksack sowie die Geldbörse des Halters auf. Bislang ist bekannt, dass er drei weitere Autos beschädigt haben dürfte.

Zwecks weiterer Maßnahmen verlegten die Polizisten mit dem vorläufig Festgenommenen zum 4. Revier, wo er weitere Sachbeschädigungen in einer Zelle beging. Zur Verhinderung weiterer Straftaten führte der Weg des Mannes letztlich ins Polizeigewahrsam in der Blumenstraße, wo er den Rest der Nacht verbrachte. Die Polizisten leiteten Strafverfahren wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall und Sachbeschädigung ein.

Matthias Arends

