Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240205.3 Kiel: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung (Folgemeldung zu 240109.1)

Kiel (ots)

Die beiden Personen, deren Bilder im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung am 09. Januar dieses Jahres veröffentlicht wurden, sind inzwischen ermittelt. Es handelt sich um zwei Thüringer, die polizeilich bislang nicht in Erscheinung getreten sind. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass bis zur Rechtskraft einer verurteilenden Entscheidung für jeden Beschuldigten die Unschuldsvermutung gilt.

Wir haben die Ursprungsmeldung samt der Bilder gelöscht und bitten Medienhäuser darum, die Bilder ebenfalls nicht weiter zu verbreiten.

Matthias Arends

