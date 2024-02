Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240201.3 Kiel: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft nach Handel mit Kokain

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Im Rahmen der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) zur Bekämpfung der Drogen- und Beschaffungskriminalität nahmen Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers und der Einsatzhundertschaft aus Eutin am Dienstag im Stadtteil Gaarden eine männliche Person fest, die zuvor mit Kokain gehandelt haben soll. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am 30.01.24 gegen 11:20 Uhr geriet der 21-jährige Tatverdächtige in den Fokus der Einsatzkräfte, nachdem dieser im Bereich der Pickertstraße zunächst Betäubungsmittel veräußerte. Im weiteren Verlauf suchte der Mann eine naheliegende Wohnung auf. Polizeibeamtinnen und Beamte durchsuchten die Wohnung und beschlagnahmten insgesamt 73 Konsumeinheiten Kokain, einen vierstelligen Bargeldbetrag, Smartphones und diverses Material, welches auf den Handel von Betäubungsmittel hinweisen. Der Gaardener wurde noch am selben Tage einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel Haftbefehl.

Das Kommissariat 17 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und der Tatverdächtige wird sich in Strafverfahren für den Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell