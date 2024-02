Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240201.2 Kiel: Unfallbeteiligte und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Kiel (ots)

Im Stadtteil Schreventeich kam es am Mittwoch gegen 09:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich Verletzungen zu. Die Fahrerin des PKW wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Verkehrsunfalldienst nahm die Ermittlungen auf und sucht zudem Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der 19-jährigen Radfahrerin befuhr diese den Fahrradweg in der Eichhofstraße in Fahrtrichtung Eckernförder Straße verkehrswidrig auf der linken Seite. Auf Höhe der Ausfahrt eines dortigen Non-Food-Discounters sei sie durch einen PKW angefahren worden, wodurch sie gestürzt sei und sich leicht verletzt habe. Die Autofahrerin sei nach dem Unfall ausgestiegen, habe sich bei der Gestürzten entschuldigt, sie umarmt und sei dann wieder in das Fahrzeug eingestiegen. Nach eigenen Angaben der Fahrradfahrerin habe sie so unter Schock gestanden, weshalb sie nicht nach einer Telefonnummer oder nach Personalien der PKW-Fahrerin gefragt habe.

Kurz nach dem Unfall erschien die Radfahrerin auf einer Polizeidienststelle und teilte den Sachverhalt mit. Sie beschreibt die Fahrerin als ca. 160cm große und etwa 50 Jahre alte Frau. Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen älteren, silbernen Toyota handeln.

Die Polizei sucht nun die besagte Autofahrerin. Zudem sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 1503 entgegen.

Alina Kelbing

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell