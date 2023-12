Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0737 -- Aktionstag zur Bekämpfung von Kinderpornografie --

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 19.12.2023

Die Polizei Bremen ging am Dienstag gegen Kinderpornografie vor und kontrollierte mehrere Wohnungen und Häuser im Bremer Stadtgebiet. Dabei wurden acht Personen zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung vorläufig festgenommen.

Die Durchsuchungsmaßnahmen richteten sich sowohl gegen erwachsene als auch jugendliche Täter. Es konnten insgesamt zwölf Beschuldigte angetroffen werden, wovon acht zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung vorläufig festgenommen wurden. Bei den Durchsuchungen wurde diverses Beweismaterial, in erster Linie elektronische Geräte wie Mobiltelefone, Laptops und Computer, sichergestellt. Darüber hinaus beschlagnahmten die Einsatzkräfte eine geringe Menge an Drogen. Die Auswertung der Datenträger sowie die weiteren Ermittlungen dauern an.

Jugendliche Täter fallen insbesondere regelmäßig auf, indem sie über die sozialen Medien belastende Bild- und Videodateien mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten teilen und somit strafbare Handlungen begehen. Zudem häufen sich Taten des Cybergroomings, in denen Kinder und Jugendliche von pädosexuellen Tätern im Internet angeschrieben und zum Filmen und Fotografieren von sexuellen Handlungen aufgefordert werden.

Vor allem jetzt zur Weihnachtszeit stehen technische Geräte wie Smartphones und Tablets sowie Videospiele bei Kindern und Jugendlichen ganz oben auf dem Wunschzettel. Eltern können eine wichtige Rolle im Umgang dabei spielen, indem sie ihre Kinder über die Risiken aufklären und ihnen beibringen, sicher im Internet zu surfen. Prävention und Sensibilisierung sind entscheidend, um Kinder und Jugendliche vor solchen Inhalten zu schützen.

