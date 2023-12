POL-HB: Nr.: 0735 --Polizei nimmt Intensivtäter fest

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 18.12.23 Die Polizei Bremen warnt aktuell wieder vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. So versuchten sie wieder Seniorinnen und Senioren dazu zu bringen, ihnen Geld und andere Wertgegenstände zu übergeben. Am Montag konnte ein falscher Beamter so bei einem 85 Jahre alten Mann in der Bahnhofsvorstadt Bargeld erbeuten. Der Senior erhielt ...

mehr