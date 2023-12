POL-HB: Nr.: 0733--Achtung: Falsche Polizisten am Telefon

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 18.12.23

Die Polizei Bremen warnt aktuell wieder vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. So versuchten sie wieder Seniorinnen und Senioren dazu zu bringen, ihnen Geld und andere Wertgegenstände zu übergeben. Am Montag konnte ein falscher Beamter so bei einem 85 Jahre alten Mann in der Bahnhofsvorstadt Bargeld erbeuten.

Der Senior erhielt über mehrere Tage Anrufe von angeblichen Polizisten, die ihm vortäuschten, ihn vor einem kriminellen Mitarbeiter der Bank schützen zu müssen. Die Anrufer setzten den 85-Jährigen dabei so unter Druck, dass er ihren Anweisungen folgte und sein Geld an scheinbare Kriminalbeamte übergab. Als der Bremer erneut Geld von seiner Bank abheben wollte, schöpfte ein Mitarbeiter Verdacht und verständigte die Polizei. Eine zweite Übergabe konnte so verhindert werden.

Die Polizei Bremen warnt: Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie sonst einfach auf! Die Polizei wird Sie niemals nach Ihren Geld- beziehungsweise Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110. Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003 oder unter www.Polizei.Bremen.de.

