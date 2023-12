POL-HB: Nr.: 0730 --Mann feuert mit Schreckschusswaffe

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Vahr, OT Neue Vahr Nord, August-Bebel-Allee Zeit: 15.12.2023, ca. 20:15 Uhr Am Freitagabend raubten zwei Männer einen Discounter in der Bremer Vahr aus. Sie bedrohten den Kassierer mit einem Messer, nahmen Geld an sich und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20:15 Uhr betraten die beiden Maskierten den Supermarkt in der August-Bebel-Allee. Ein Täter bedrohte den ...

