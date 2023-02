Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegen Hauswand gefahren und geflüchtet

Gößnitz (ots)

Am späten Freitagabend erhielt die Polizei die Meldung, dass in der Bahnhofstraße ein Pkw gegen eine Hauswand gefahren ist und die Insassen zu Fuß geflüchtet sind. Nachdem Polizeibeamte vor Ort eintrafen, stellten sie einen Renault Clio fest, der sowohl gegen eine Hauswand als auch einen davor stehenden Betonblumenkübel gefahren ist. Augenschein kam in diesem Moment der Fahrer des Fahrzeugs zurück, ergriff aber beim Erblicken der Beamten sofort erneut die Flucht zu Fuß über die Bahngleise. Erst einige Stunden später meldete sich ein Anwohner telefonisch bei der Polizei und gab an, dass sein 20-jähriger Sohn den Unfall verusacht hat. Dieser wurde von der Polizei zu Hause aufgesucht. Schnell wurde auch der Grund der ganzen Aktion klar. Der junge Mann war alkoholisiert und wollte seine Freunde mit einigen rasanten Fahrmanövern beeindrucken, wobei er die Kontrolle über den Pkw verlor und schließlich an der Hauswand landete. Zudem war das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert. Da auch einer der Mitfahrer bei dem Unfall verletzt wurde, muss sich der Unfallverursacher nun gleich wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell