POL-HB: Nr.: 0726 --Unfall nach mutmaßlichem Autorennen

Ort: Bremen Obervieland, OT Kattenturm, Kattenturmer Heerstraße Zeit: 16.12.2023, ca. 00:15 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag verunfallten zwei PKW-Fahrer in Bremen Kattenturm. Sie sollen sich laut Zeugen zuvor ein Autorennen geliefert haben. Es entstand erheblicher Sachschaden, ein Fahrer wurde leicht verletzt.

Kurz nach Mitternacht befuhren zwei Männer mit ihren Fahrzeugen, aus der Neuenlander Straße kommend, die Kattenturmer Heerstraße. Auf Höhe des Arsterdamm kollidierten sie miteinander. Der VW Golf geriet ins Schleudern und kam in einer Bushaltestelle zum Stehen, welche dadurch erheblich beschädigt wurde. Der VW Touran geriet ebenfalls außer Kontrolle und überfuhr einen Briefkasten sowie einen Baum, prallte gegen einen parkendendes Golf Cabrio, welches hierdurch herumgeschleudert wurde und kam in einem Gartenzaun zum Stehen. Ein Fußgänger musste schnellen Schrittes zur Seite gehen, um nicht erfasst zu werden. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, das parkende Golf Cabrio und der Touran waren nicht mehr fahrtauglich. Der 25-jährige Fahrer des VW Touran erlitt leichte Kopfverletzungen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige Golf-Fahrer blieb unverletzt.

Laut mehrerer Zeugenaussagen hatten die beiden Fahrzeugführer ihre Fahrzeuge, nachdem sie an einer roten Ampel gestanden hatten, bei Grünlicht stark beschleunigt und waren mit quietschenden Reifen und deutlich überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander gefahren, bevor es zur Kollision kam.

Die Polizei hat Spuren gesichert und Anzeigen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gefertigt. Den Unfallfahrern droht der Entzug der Fahrerlaubnis. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-14850 entgegen.

