Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0731 --SV Werder Bremen empfängt RB Leipzig--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, wohninvest-Weserstadion Zeit: 19.12.2023, 18:30 Uhr

Am Dienstagabend spielt der SV Werder Bremen um 18:30 Uhr gegen RB Leipzig. Der Veranstalter rechnet mit einem ausverkauften Stadion.

Es wird das übliche Verkehrskonzept angewandt. Der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße circa zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt. Am Stadion und in unmittelbarer Nähe stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Die Polizei empfiehlt die Anreise mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Hastedter Heerstraße/Sebaldsbrücker Heerstraße ist im Bereich des Zeppelintunnels aufgrund von Bauarbeiten weiterhin voll gesperrt. Zusätzlich finden der Bremer Weihnachtsmarkt und der Schlachtezauber statt, weshalb insgesamt mit einem hohen Besucheraufkommen und erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Bremer Innenstadt zu rechnen ist. Die Polizei weist darauf hin, dass es im Umfeld von Fußballspielen immer wieder zu einer Häufung von Autoaufbrüchen kommt. Deswegen rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell