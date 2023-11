Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrände

Schlägerei vor Kneipe

Versuchter Einbruch in Gemeindezentrum

Lüdenscheid (ots)

An der Kölner Straße brannte Freitag, 23.10 Uhr, ein Papiercontainer. Ein weiterer Containerbrand ereignete sich Samstag, gegen 23.20 Uhr, an der Friedrichstraße, Ecke Herderstraße. In beiden Fällen führte die Feuerwehr Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Vor einer Kneipe an der Schillerstraße kam es Sonntag, kurz nach Mitternacht, zu einer Schlägerei. Nach zunächst verbaler Auseinandersetzung soll eine Herscheiderin (46) mehrere Personen unter anderem mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben nachdem sie kurz zuvor aus der Kneipe geflogen war. Drei Personen verletzte sie leicht. Die Tatverdächtige weigerte sich einem Platzverweis der Polizeibeamten nachzukommen und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. In einer Zelle schlief die mit knapp 2 Promille stark alkoholisierte Frau ihren Rausch aus. Gegen sie wird wegen Körperverletzung ermittelt. (dill)

Zwei unbekannte Täter versuchten Sonntag, kurz nach 6 Uhr, in das Gemeindezentrum einzubrechen. Dies misslang. Eine Spaziergängerin bekam den Vorfall mit und alarmierte die Polizei. Den Tätern gelang die Flucht. Ein weiterer Zeuge sah einen der Täter kurz darauf erneut auf dem Parkplatz zwischen Rathmecker Weg und Krummenscheider Weg. Hier war er auf einem BMX-Rad in Richtung Altenaer Straße unterwegs. Täterbeschreibung erste Person: männlich, 20-30 Jahre alt, ca. 170cm groß, dünne Statur, dunkle Kleidung, roter Rucksack. Zweite Person: männlich, ca. 180cm groß, 30-40 Jahre alt, normale Statur, ungepflegtes Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, 3-Tage-Bart, dunkelblauer Anorak, camouflage Rucksack. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell