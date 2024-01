Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240130.2 Kiel: Frau verstirbt bei Verkehrsunfall

Kiel (ots)

Dienstagmittag kam es in Elmschenhagen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen von einem Auto erfasst wurden. Eine der Frauen verstarb an der Unfallstelle, eine weitere erlitt schwere Verletzungen. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen die Ermittlungen auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor eine 77 Jahre alte Autofahrerin gegen 11:45 Uhr aus noch unbekannter Ursache in Höhe Bebelplatz die Kontrolle über ihr Fahrzeug und erfasste zwei Frauen. Eine 85-jährige Radfahrerin erlitt derart schwere Verletzungen, so dass sie trotz sofortiger medizinischer Versorgung an der Unfallstelle verstarb. Die zweite Frau im Alter von 64 Jahren kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, nachdem der Wagen ihren Krankenfahrstuhl erfasste. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde medizinisch versorgt.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Der Bereich um die Unfallstelle war bis etwa 14:10 Uhr voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst des Bezirksreviers nahm die weiteren Ermittlungen auf. Weitere Angaben können zum jetzigem Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Matthias Arends

