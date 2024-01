Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240129.4 Trappenkamp: Folgemeldung zu 240125.1

Trappenkamp (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Ermittler des Kommissariats 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel haben heute weitere Details bekannt gegeben. Der Leichnam, der am frühen Mittwochmorgen von einem Mitarbeiter des Klärwerks Trappenkamp in der Gemeinde Daldorf entdeckt wurde, befindet sich in einem Zustand, der Identifizierungsmaßnahmen erschwert. Der Leichnam wurde beim Absuchen des Mitarbeiters nach Sturmschäden am Außenzaun aufgefunden. Im Umfeld des Leichnams konnten ein Fahrrad und auch persönliche Gegenstände sichergestellt werden, die darauf deuten, dass es sich um den Vermissten Marco J. handelt. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell