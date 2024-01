Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240130.1 Kiel

Kreis Plön: Polizei informiert Kleingartenpächter

Kiel / Kreis Plön (ots)

Auf Initiative der Polizeistation Hassee informiert die Polizei ab sofort Pächter von Kleingartenparzellen und gibt Tipps, um Einbrüchen vorzubeugen. Die Präventionsexperten der Polizeidirektion Kiel stehen für Auskünfte zur Verfügung.

In der dunklen Jahreszeit sind nicht nur Häuser und Wohnungen Ziel von Einbrechern. Auch Gartenlauben in Kleingartenanlagen können betroffen sein. Um Aufklärungsarbeit zu betreiben, Straftaten zu verhindern und auch Tatgelegenheiten zu reduzieren, trafen sich im Januar Vertreter der Polizeistation Hassee mit dem Vorstand des Kleingärtnervereins Kiel-Hassee zum Austausch. Anlass war auch ein Anstieg der Taten im Stadtteil, der vor allem durch zwei Serien im November und Dezember begründet ist.

Gemeinsam mit dem Präventions-Sachgebiet der Polizeidirektion Kiel erstellten die Hasseer Polizisten Informationsplakate und -flyer, auf denen die wichtigsten Tipps zur Sicherung der Parzellen dargestellt sind. Vereinbart wurde zudem die Teilnahme an weiteren Versammlungen von Kleingartenvereinen, um die Pächter zu informieren und zu sensibilisieren.

Die Plakate und Flyer können auch für alle übrigen Interessierten sowohl in digitaler als auch in gedruckter Version über die Präventionsstelle der Polizeidirektion Kiel bezogen werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sachgebiets führen bei Interesse auch weitere Präventionsveranstaltungen bei Kleingartenvereinen in Kiel und dem Kreis Plön durch. Interessierte werden gebeten, unter 0431 / 160 2141 oder SG14.Kiel.PD@polizei.landsh.de Kontakt aufzunehmen.

Präventionshinweise der Polizei:

- Sichern Sie ihre Parzelle/Gartenlaube. Verschließen Sie Türen und Fenster, ggfls. mit Sicherheitsschlössern und zusätzlichen Platten.

- Lassen Sie keine wertvollen Gegenstände sichtbar in der Gartenlaube liegen.

- Bewahren Sie hochwertige Elektrogeräte, Werkzeuge und Arbeitsmaschinen sowie wertvolle Gegenstände sicher zu Hause und nicht in der Gartenlaube auf.

- Bewahren Sie nach dem Kauf den Bon des Gerätes auf und notieren Sie sich separat die Individual- und/oder Seriennummer des Gerätes.

- Fertigen Sie Fotos von besonders hochwertiger Geräten.

- Werkzeuge, Elektrogeräte und sonstige Gegenstände sollten direkt nach dem Kauf mit einer individuellen Kennzeichnung (Buchstaben- oder Zahlenkombination) oder mit eingeritzten persönlichen Initialen versehen werden.

- Schauen Sie insbesondere in der Wintersaison mindestens einmal wöchentlich bei Ihrer Parzelle vorbei und kontrollieren Sie den Zustand der Gartenlaube.

- Tauschen Sie sich mit ihren Parzellennachbarn über ungewöhnliche Veränderungen im Kleingartenverein aus und informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei.

- Erstatten Sie eine Anzeige bei der Polizei, wenn bei Ihrer Gartenlaube eingebrochen wurde, ein Diebstahl oder Sachbeschädigungen begangen worden sind.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell