Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240201.1 Kiel: Verkehrskontrolle deckt Fahrraddiebstahl und Keller-ED auf

Kiel (ots)

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle im Bereich des Schreventeichs durch Einsatzkräfte des Polizeibezirksreviers Kiel wurde Dienstag ein Radfahrer angehalten. Bei genauerer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das mitgeführte Fahrrad offensichtlich gestohlen war. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Ermittlungen ergaben, dass das Rad aus einem Kelleraufbruch stammt.

Am 30.01.24 gegen 23:25 Uhr fiel den Beamten in der Sedanstraße der 32-jährige Radfahrer auf, da dieser ohne Licht unterwegs war. Das mitgeführte Fahrrad war für den Mann viel zu klein, schlüssige Angaben zum Fahrrad konnte der Nutzer vor Ort nicht machen, die Beamten stellten das Fahrrad zunächst sicher. Die Ermittlungsgruppe "Speiche", welche beim 2. Polizeirevier Kiel angegliedert ist, ermittelte am Mittwochmorgen über die Rahmennummer beim Hersteller die Eigentümerin des Fahrrades und kontaktierte diese. Die rechtmäßige Besitzerin hatte den Fahrraddiebstahl noch gar nicht bemerkt. Bei einer Nachschau in ihrem Keller fiel ihr auf, dass dieser aufgebrochen war. Ob der Tatverdächtige auch für den Kelleraufbruch in Frage kommt, muss noch ermittelt werden. Das Fahrrad wurde der Besitzerin wieder ausgehändigt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurde am gestrigen Abend die Wohnung des 32-Jährigen durchsucht. Hier konnten weitere Gegenstände, u.a. ein zweites Fahrrad, ein originalverpacktes TV-Gerät und diverses Werkzeug, aufgefunden werden. Ob diese Gegenstände auch aus dem Kelleraufbruch stammen, muss noch ermittelt werden. Der Tatverdächtige, der der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt ist, wird sich in einem späteren Verfahren für die Taten verantworten müssen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 der BKI Kiel geführt.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell