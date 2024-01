Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240130.3 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub

Kiel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Kieler Innenstadt zu einem Raub, bei dem die Täter den Geschädigten verletzten und Wertgegenstände erbeuteten. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des 26 Jahre alten Geschädigten sei er kurz nach 01 Uhr in Höhe des Justizministeriums im Lorentzendamm von drei Personen hinterrücks angegriffen und niedergeschlagen worden. Als er auf dem Boden gelegen habe, sei er durchsucht worden. Die Täter seien mit seiner Geldbörse sowie einem Schlüsselbund durch den Hiroshimapark in Richtung Rathaus geflüchtet. Er selbst erlitt Verletzungen im Gesicht und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Der 26-Jährige konnte bislang keine Angaben zu den Tätern machen, so dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Beschreibung vorliegt. Eingesetzte Polizeibeamte konnten im Umfeld mögliches Beweismaterial sicherstellen, das derzeit überprüft wird.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die den Angriff beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Diese und insbesondere die beiden Personen, die den Verletzten bemerkten und die Polizei informierten, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell