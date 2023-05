Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Lengenenslingen - In den Gegenverkehr geraten

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Mittwoch bei Langenenslingen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 18.20 Uhr. Der 40-Jährige fuhr mit seinem Porsche auf der Landesstraße 275 von Pflummern in Richtung Friedingen. Im Bereich einer Linkskurve war er wohl zu schnell unterwegs und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Suzuki einer 23-Jährigen zusammen. Beide Fahrenden wurden verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf und ermittelt nun den genauen Hergang. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Riedlingen und Langenenslingen waren mit sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Um 20.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Hinweis der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Damit alle sicher ankommen.

